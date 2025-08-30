Форвард Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунд в ближайшее время перейдет в Наполи.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунд близок к переходу в Наполи. Стороны достигли устного соглашения по аренде 22-летнего датчанина.

Наполи нашел замену Лукаку – Неудачник Манчестер Юнайтед близок к возвращению в Серию А

Неаполитанцы заплатят 6 миллионов евро за аренду, а также получат право выкупа за 44 миллиона евро. Эта опция является обязательной после выполнения определенных условий сделки.

Хёйлунд согласился на трансфер несколько дней назад, а уже в течение суток должен пройти медосмотр в Неаполе.

Датчанин присоединился к Манчестер Юнайтед в августе 2023 года из Аталанты за 78 миллионов евро. За два сезона в Англии он провел 95 матчей и забил 26 голов во всех турнирах, в том числе 14 в Премьер-лиге.

МЮ вылетел от команды четвертого дивизиона, Миколенко вернулся уверенной победой: Кубок английской лиги