После увольнения Эрика Тен Хага с поста главного тренера первой команды боссы Манчестер Юнайтед обратились к его помощнику. Рууд ван Нистелрой руководил "красными дьяволами" в четырёх матчах – с Лестером (5:2), Челси (1:1), ПАОК (2:0) и снова Лестером (3:0). Однако в понедельник, 11 ноября, клуб объявил о прощании с нидерландцем и тремя его помощниками.

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"Рууд ван Нистелрой и три тренера первой команды покинули клуб, оставив нам наилучшие пожелания на будущее. Благодарим вас за непоколебимую преданность Юнайтед. Рууд был и всегда будет легендой Юнайтед", – говорится в официальном заявлении клуба.

Новым главным тренером МЮ станет Рубен Аморим, который придёт в команду вместе со своим тренерским штабом.

Ван Нистелрой имеет самый высокий процент побед (75) в истории Манчестер Юнайтед в качестве главного тренера.

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