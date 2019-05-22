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Манчестер Юнайтед интересуется молодым бразильцем Педро, на которого претендовал Реал

22 мая 17:09 129 Читати українською
Манчестер Юнайтед интересуется молодым бразильцем Педро, на которого претендовал Реал
Педро Гильерме / Interior

Нападающий Флуминенсе Педро Гильерме попал в сферу интересов английского Манчестер Юнайтед.

Англичане сделали запрос в бразильский клуб по информации о трансфере 21-летнего форварда, сообщает Globoesporte.

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Флуминенсе уже установил ценник на Педро - 25 миллионов евро. Эту сумму предлагал в прошлом году мадридский Реал, однако трансфер сорвался после тяжелой травмы футболиста. На этот раз сделка может состояться, но форвард поедет в Англию.

В 50 матчах чемпионата Бразилии Педро забил 17 голов.

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