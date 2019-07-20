Манчестер Юнайтед обыграл Интер на Международном кубке чемпионов

Манчестер Юнайтед и Интер встретились в 1-м туре престижного турнира. Счет и обзор матча Международного Кубка чемпионов 2019 читайте на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Интер стал первым для обеих команд в рамках нового розыгрыша товарищеского турнира Международный кубок чемпионов. Выйдя из отпуска, команда Сульшера выиграла 2 спарринга против Лидса и Перт Глори с общим счетом 6:0. Интер в дебютной игре под руководством нового наставника Антонио Конте обыграл Лугано 2:1. Нынешние сыграли между собой 5 матчей – Интер не выиграл ни одного!

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Международный кубок чемпионов

Манчестер Юнайтед – Интер – 1:0

Гол: Гринвуд, 76

Фанаты, которые полностью заполнили 55-тысячный национальный стадион в Сингапуре, ждали первый опасный момент до 26-й минуты поединка. Марсьяль, приняв мяч на линии штрафной, низом выстрелил в левый от Хандановича угол, а тот уверенно зафиксировал сферу.

В конце первого тайма словенский кипер еще раз выиграл очную дуэль у французского вингера, отбив круглого ногой. Форвард МЮ пробивал бесхитростно – прямо по центру ворот.

После перерыва ситуация на поле не изменилась – команда Сульшера больше атаковала, а "нерадзури" часто даже не могли выйти из своей половины поля. На 51-й минуте миланцам еще раз сильно повезло, когда Матич после розыгрыша углового попал в штангу.

Однако "красные дьяволы" все-таки сумели вырвать победу. Молодой Гринвуд оказался первым на мяче после штрафного удара, технически убрал соперника и расстрелял несчастного Хандановича – 1:0.

Отметим, что в составе Манчестер Юнайтед 67 минут отыграл Погба, которого сватают в мадридский Реал.

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