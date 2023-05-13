Бывший тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер вспомнил, как предлагал клубу норвежца еще когда тот выступал под его руководством в Мольде (2017 – 2019 годы).

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"Я звонил Юнайтед примерно за шесть месяцев до того, как меня назначили их тренером. Сказал, что у нас есть интересный нападающий, но они не прислушались. Тогда мы просили за Холанда 4 млн фунтов, но МЮ не подписал парня", - цитирует Сульшера The Sun.

Напомним, после Мольде Холанд выступал за Зальцбург и Борусию Д, из которой прошлым летом перешел в Манчестер Сити за 60 млн евро. Transfermarkt вообще оценивает 22-летнего бомбардира в 170 млн евро. Звезда "горожан" оправдывает такой ценник на поле – 51 гол и 8 ассистов в 47 матчах нынешнего сезона.

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