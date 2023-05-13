Манчестер Юнайтед имел шанс подписать Холанда за копейки – теперь звезда стоит в 40 раз больше
Манчестер Юнайтед упустил возможность пригласить одного из главных талантов поколения.
Бывший тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер вспомнил, как предлагал клубу норвежца еще когда тот выступал под его руководством в Мольде (2017 – 2019 годы).
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"Я звонил Юнайтед примерно за шесть месяцев до того, как меня назначили их тренером. Сказал, что у нас есть интересный нападающий, но они не прислушались. Тогда мы просили за Холанда 4 млн фунтов, но МЮ не подписал парня", - цитирует Сульшера The Sun.
Напомним, после Мольде Холанд выступал за Зальцбург и Борусию Д, из которой прошлым летом перешел в Манчестер Сити за 60 млн евро. Transfermarkt вообще оценивает 22-летнего бомбардира в 170 млн евро. Звезда "горожан" оправдывает такой ценник на поле – 51 гол и 8 ассистов в 47 матчах нынешнего сезона.
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