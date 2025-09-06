Турецкий Трабзонспор достиг устной договоренности с Манчестер Юнайтед насчет аренды Андре Онана, сообщает Фабрицио Романо.

Магуайр может перебраться в Саудовскую Аравию – игрока зовут два клуба

Отмечается, что теперь осталось получить ответ от самого камерунца. Манчестер Юнайтед в последний день трансферного окна подписал бельгийского вратаря Сенне Ламменса, поэтому Онана станет аж третьим вариантом.

Напомним, что в составе Трабзонспора выступают Александр Зубков, Арсений Батагов и Даниил Сикан. Онана в этом сезоне сыграл в 1 матче, в котором МЮ вылетел из Кубка Лиги по серии пенальти от Гримсби Тауна (четвертый дивизион).

Миколенко присоединился почти ко всем голам в матче Эвертона, Ярмолюк проиграл Сандерленду, МЮ спас победу над Бернли