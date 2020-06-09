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Манчестер Юнайтед имеет "итальянский" план Б на случай фиаско с трансфером Санчо

12:23 88 Читати українською
Манчестер Юнайтед имеет "итальянский" план Б на случай фиаско с трансфером Санчо
Федерико Бернардески и Криштиану Роналду / Фото Gianlucadimarzio

Манкунианцы нашли запасной вариант усиления атаки, если не удастся подписать вингера Боруссии Д Джейдона Санчо.

Форвард Ювентуса Федерико Бернардески попал в расширенный список трансферных целей Манчестер Юнайтед, сообщает Tuttosport.

Манчестер Юнайтед определился с топ-списком игроков для усиления

Туринцы не отпустят 26-летнего итальянца без минимального предложения в 35 млн евро. Это в разы ниже сумма, за ценник на таланта Боруссии Д Джейдона Санчо, который остается приоритетной целью "красных дьяволов".

В нынешнем сезоне Серии А Бернардески провел 18 матчей, но результативными действиями не отличался.

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