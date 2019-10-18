Манчестер Юнайтед имеет деньги на усиление зимой, – Сульшер

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер рассказал о возможности подписания новых игроков в зимнее трансферное окно.

"Деньги у Манчестер Юнайтед есть. Мы наблюдали за целым рядом игроков, были близки к покупке двух. Это очень неприятно, когда не получаешь нужных игроков. Незадолго до закрытия летнего трансферного окна к нам не пришли игроки, которые были в шаге от перехода.

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Ресурсы на усиление в январе и следующим летом есть. Мы наблюдаем за возможными кандидатами", – приводит слова Сульшера Sky Sports.

Отметим, что после 8 туров АПЛ Манчестер Юнайтед занимает 12-ое место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков. Следующий матч манкунианцы проведут против Ливерпуля.

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