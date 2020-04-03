toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Манчестер Юнайтед имеет альтернативу Кейну и Санчо – Бербатов удивил своим выбором

21:15 75 Читати українською
Манчестер Юнайтед имеет альтернативу Кейну и Санчо – Бербатов удивил своим выбором
Кейн и Санчо / Reuters

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов рассказал, кого манкунианцам лучше оставить в команде вместо трансферов Джейдона Санчо и Харри Кейна

"Если Игало продолжит в том же духе, будет забивать и помогать команде, то думаю, что Манчестер Юнайтед следует предложить ему новый контракт. Однако, при этом необходимо посмотреть, что будет дальше.

Манчестер Юнайтед готов платить Игало 6 млн евро, китайцы – втрое больше

О Санчо и Кейне говорят, как о будущих трансферах клуба. Поэтому нужно понять, в каком направлении собирается двигаться Манчестер Юнайтед. Они хотят найти новых нападающих? Если да, было бы странно оставлять Игало. В нынешних реалиях не думаю, что они потратят слишком много, поэтому считаю, что у Игало есть смысл остаться.

Было бы неплохо удержать его. Думаю, что Сульшеру нужно честно поговорить с Игало. На текущий момент он является заменой Марсьялю и Рашфорду. Думаю, он знает это, и можно увидеть, что игрок ценит это. Когда Игало получает шанс, он выполняет свою работу, и это прекрасно", – поделился Бербатов в комментарии Goal.

Напомним, Игало присоединился к Манчестер Юнайтед в прошлое трансферного окна на правах аренды и провел 8 матчей, в которых отличился 4 голами и ассистом.

Драма для Динамо, (не) бажаний успіх Ліверпуля та чемпіони усіх ліг: як завершиться сезон за бельгійського сценарію

blog_ava
Экс-нападающий Динамо вспомнил топ-матч Лиги чемпионов – он стал одним из самых провальных трансферов киевлян
08:00
446
Теги
Трансферы Англия Джейдон Санчо Джейдон Санчо Димитар Бербатов Димитар Бербатов Одион Игало Одион Игало Харри Кейн Харри Кейн Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
37
мин
Боруссия Дортмунд
16:30
Бавария
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук