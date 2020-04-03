Манчестер Юнайтед имеет альтернативу Кейну и Санчо – Бербатов удивил своим выбором

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов рассказал, кого манкунианцам лучше оставить в команде вместо трансферов Джейдона Санчо и Харри Кейна

"Если Игало продолжит в том же духе, будет забивать и помогать команде, то думаю, что Манчестер Юнайтед следует предложить ему новый контракт. Однако, при этом необходимо посмотреть, что будет дальше.

Манчестер Юнайтед готов платить Игало 6 млн евро, китайцы – втрое больше

О Санчо и Кейне говорят, как о будущих трансферах клуба. Поэтому нужно понять, в каком направлении собирается двигаться Манчестер Юнайтед. Они хотят найти новых нападающих? Если да, было бы странно оставлять Игало. В нынешних реалиях не думаю, что они потратят слишком много, поэтому считаю, что у Игало есть смысл остаться.

Было бы неплохо удержать его. Думаю, что Сульшеру нужно честно поговорить с Игало. На текущий момент он является заменой Марсьялю и Рашфорду. Думаю, он знает это, и можно увидеть, что игрок ценит это. Когда Игало получает шанс, он выполняет свою работу, и это прекрасно", – поделился Бербатов в комментарии Goal.

Напомним, Игало присоединился к Манчестер Юнайтед в прошлое трансферного окна на правах аренды и провел 8 матчей, в которых отличился 4 голами и ассистом.

Драма для Динамо, (не) бажаний успіх Ліверпуля та чемпіони усіх ліг: як завершиться сезон за бельгійського сценарію