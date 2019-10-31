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Манчестер Юнайтед и Рома не могут договориться о выкупе Смоллинга из-за слишком больших аппетитов англичан

18:02 17 Читати українською
Манчестер Юнайтед и Рома не могут договориться о выкупе Смоллинга из-за слишком больших аппетитов англичан
Крис Смоллинг / Reuters

Руководство Манчестер Юнайтед хочет получить от Ромы как можно больше денег за центрбека Криса Смоллинга, который выступает за римлян на правах аренды.

Рома уже начала активные переговоры относительно полноценного выкупа английского защитника, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Стороны уже провели первую встречу, однако к компромиссу пока не пришли. "Волки" предложили за Смоллинга 10 миллионов евро, которые даже близко не устроили представителей Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" требуют за своего игрока вдвое больше, то есть 20 миллионов. Клубы продолжат переговоры по 29-летнего защитнику, который до конца сезона точно останется в Роме на правах аренды.

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Напомним, в матче 10 тура Серии А против Удинезе Смоллинг отличился своим первым голом за римскую команду.

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Англия Италия Трансферы Крис Смоллинг Крис Смоллинг Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рома Рома
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