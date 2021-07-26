Манчестер Юнайтед и Реал завершают трансфер Варана, – журналист
Эпопея вокруг перехода Рафаэля Варана из Сантьягу Бернабеу на Олд Траффорд назабаром завершится.
Реал и МЮ вышли на финишную прямую в переговорах по французу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
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Стороны почти согласовали все детали. Остались только формальности и оформления документов. О трансфере будет объявлено в ближайшие часы или дни. Варан уже тоже согласовал все детали личного контракта с "красными дьяволами".
Напомним, Рафаэль Варан выступает за Реал с лета 2011 года, с тех пор он провел за мадридцев 360 матчей (17 голов и 7 ассистов).
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