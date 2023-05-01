Скауты ПСЖ и Манчестер Юнайтед были замечены на матче "волков" прошлого уик-энда, когда подопечные Жозе Моуринью встречались с Миланом. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, они следили за Тамми Абрахамом.

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По словам издания, оба клуба заинтересованы в подписании нападающего Ромы. Манчестер Юнайтед планирует найти замену для Ваута Вегхорста, а ПСЖ – Уго Экитике. "Джалоросси" еще не начали переговоры ни с одним из претендентов, но готовы выслушать предложения. В контракте Абрахама указана сумма отступных для Челси в размере 80 миллионов евро. "Синие" имеют право на приоритетный выкуп. Для других клубов Рома не собирается делать скидок.

В текущем сезоне Тамми Абрахам провел 32 матча за "волков" в Серии А. В его активе восемь голов и четыре ассиста. Он второй лучший бомбардир в команде Моуринью.

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