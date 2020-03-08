Манчестер Юнайтед и ПСЖ поборятся за звезду Серии А – фигурирует фантастическая сумма

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов сразу двух европейских грандов.

Манчестер Юнайтед готовится к серьезной конкуренции со стороны ПСЖ за хавбека Лацио Милинкович-Савича, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Отмечается, что Манчестер Юнайтед рассматривает Милинкович-Савича в статусе замены Полю Погба, тогда как директор ПСЖ Леонардо в восторге от игры полузащитника Лацио. Контракт серба с римским клубом рассчитан до 2024 года, но в соглашении прописана сумма выкупа – 100 млн евро.

К слову, Милинкович-Савич провел в составе Лацио 31 поединок в текущем сезоне, записав в свой актив 5 голов и 7 ассистов.

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