Манчестер Юнайтед и Ньюкасл могут перехватить трансферную цель Баварии – нападающего Штутгарта Ника Вольтемаде. Как сообщает The Sun, английские клубы внимательно следят за ситуацией на фоне неопределенности вокруг Беньямина Шешко из РБ Лейпциг.

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Оба клуба остро нуждаются в подписании форварда. Шешко остается приоритетом как для "красных дьяволов", так и для "сорок", но сделка усложняется: Манчестер Юнайтед не устраивает запросы по зарплате, а Ньюкасл ожидает денег от потенциальной продажи Александра Исака в Ливерпуль. Сделка затягивается из-за высокой трансферной стоимости.

Тем временем Вольтемаде оказался в фокусе английских команд. Хотя Бавария вела переговоры, она переключила внимание на Луиса Диаса для решения проблем на флангах, поэтому ситуация вокруг Вольтемаде остается открытой. Контракт 23-летнего нападающего со Штутгартом действует до 2028 года. Клуб определил дедлайн для потенциального трансфера и не готов уступать в цене – 65 миллионов евро.

Сам Вольтемаде не настаивает на переходе, если интерес не будет конкретизирован, хотя его приоритет – Бавария. В прошлом сезоне форвард Штутгарта отметился 17 голами и 3 ассистами в 33 матчах за клуб. Также он в июне в составе сборной Германии U-21 стал серебряным призером чемпионата Европы. Вольтемаде отметился на турнире 6 голами и 3 ассистами в 5 матчах.

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