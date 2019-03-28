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Манчестер Юнайтед и Мольде ведут переговоры о компенсации за Сульшера

18:07 31 Читати українською
Манчестер Юнайтед и Мольде ведут переговоры о компенсации за Сульшера
Уле Гуннар Сульшер / Соцсети

Директор Мольде Ойстен Неерланд рассказал, что клубы контактируют о компенсации за Уле Гуннара Сульшера.

"Мольде получит компенсацию, но еще не было суммы, согласованной заранее. Мы контактировали с Вудвордом вчера и сегодня, после того как Уле сообщил нам о своем решении", – цитирует Неерланда VG.

Сульшер подписал полноценный контракт с Манчестер Юнайтед

Напомним, ранее Неерланд сказал, что клуб подписал с Оле Гуннаром новое соглашение сроком на три года, до конца сезона 2021.

Заметим, что СМИ отмечали, что Манчестер Юнайтед заплатит Мольде 6 миллионов фунтов за Сульшера и эта сумма является "жестом доброй воли".

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Мольде Мольде Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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