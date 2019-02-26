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Манчестер Юнайтед и Ливерпуль включились в борьбу за Хамеса

13:39 29 Читати українською
Манчестер Юнайтед и Ливерпуль включились в борьбу за Хамеса
Хамес Родригес / соцсети

Хавбек Баварии Хамес Родригес может перебраться в Манчестер Юнайтед или Ливерпуль.

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль хотят подписать полузащитника Баварии Хамеса Родригеса, передает Mirror.

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Ранее сообщалось, что мюнхенский гранд не собирается выкупать контракт колумбийца, и тот вернется в мадридский Реал после двухлетней аренды.

Также интерес к хавбеку проявляет туринский Ювентус и готов продать Пауло Дибалу.

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