"Это сложная ситуация. Некоторое время назад мы согласовали новый четырехлетний контракт. Через несколько дней он сказал: "Мне нужен новый вызов", что совершенно нормально.

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На мой взгляд, очевидно, что у него есть соглашение с Ливерпулем или Манчестер Юнайтед. Или с обоими. Теперь оба клуба блефуют, ни один из них не связывался с Баварией официально. С моей точки зрения, в этом нет стиля. Они пытаются нас шантажировать, ожидая до последней недели, когда они сделают дешевое предложение.

В таком случае Бавария должна решить: пусть все так и продолжается, либо же они скажут игроку, что он должен остаться. Это будут жаркие три недели до 5 октября когда закроется трансферное окно", – сказал Ули Хенесс в комментарии Sport1.

Напомним, вокруг ухода Тьягу Алькантара из Баварии сейчас очень много слухов, а наиболее вероятными претендентами на игрока называют МЮ и Ливерпуль.

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