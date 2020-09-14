"Манчестер Юнайтед и Ливерпуль шантажируют Баварию": Хенесс – о будущем Алькантары
Бывший президент Баварии Ули Хенесс отреагировал на слухи об уходе Тьягу Алькантары из Баварии.
"Это сложная ситуация. Некоторое время назад мы согласовали новый четырехлетний контракт. Через несколько дней он сказал: "Мне нужен новый вызов", что совершенно нормально.
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На мой взгляд, очевидно, что у него есть соглашение с Ливерпулем или Манчестер Юнайтед. Или с обоими. Теперь оба клуба блефуют, ни один из них не связывался с Баварией официально. С моей точки зрения, в этом нет стиля. Они пытаются нас шантажировать, ожидая до последней недели, когда они сделают дешевое предложение.
В таком случае Бавария должна решить: пусть все так и продолжается, либо же они скажут игроку, что он должен остаться. Это будут жаркие три недели до 5 октября когда закроется трансферное окно", – сказал Ули Хенесс в комментарии Sport1.
Напомним, вокруг ухода Тьягу Алькантара из Баварии сейчас очень много слухов, а наиболее вероятными претендентами на игрока называют МЮ и Ливерпуль.
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