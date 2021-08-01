Агенты 26-летнего хавбека "матрасников" в понедельник (2 августа) отправятся в Англию, сообщает Daily Mail.

Погба отклонил предложение Манчестер Юнайтед относительно нового контракта

Вариант с Барселоной почти отпал, потому Сауль склоняется к переезду на Туманный Альбион. На 26-летнего чемпиона Испании претендуют два клуба – Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. "Красные дьяволы" готовятся к возможному уходу Поля Погба, а мерсисайдцы до сих пор не нашли замену Вейналдуму. Атлетико готов отпустить хавбека ориентировочно за 40 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Ла Лиги Сауль провел 33 матча, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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