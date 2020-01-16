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Манчестер Юнайтед и Интер договорились о переходе Янга

16 января 21:47 140 Читати українською
Манчестер Юнайтед и Интер договорились о переходе Янга
Эшли Янг / Фото ФК Манчестер Юнайтед

Ветеран МЮ Эшли Янг может паковать чемоданы в Милан.

Интер согласовал с Манчестер Юнайтед все детали трансфера Эшли Янга, сообщает Sky Sports.

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Манкунианцы получат за своего 34-летнего защитника 1,5 млн евро, в соглашении также предусмотрены бонусы за удачные выступления англичанина. Интер подпишет контракт с Эшли до лета 2021 года, уже завтра на футболиста ожидает медосмотр.

Напомним, ветеран защищал цвета манкунианцев с 2011 года. В текущем сезоне АПЛ Янг провел 12 матчей.

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