Как известно, контракт вингера "сливочных" Лукаса Васкеса с Реалом истекает уже 30 июня 2021 года. Новое соглашение с мадридской командой игрок так и не заключил, поэтому вокруг его дальнейшего трудоустройства появилось много слухов.

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По сообщению издания ABC, очередными претендентами на универсала стали английские гранды – Манчестер Юнайтед и Челси. Оба клуба хотели бы видеть 29-летнего испанца в своем составе. Представителям АПЛ придется серьезно побороться за Лукаса – ранее об интересе к игроку сообщили Бавария и Милан.

Напомним, Васкес отказался продлить контракт с Реалом после предложения о снижении заработной платы на 10%. Впоследствии между сторонами состоялась еще одна встреча, после которой клуб и игрок окончательно утвердились в желании прекратить сотрудничество.

Лукас выступает за Реал с 2015 года. В текущем сезоне он провел в футболке "сливочных" 31 матч, в которых забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

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