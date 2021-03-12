Джанлука Манчини попал на радары Челси и Манчестер Юнайтед, сообщает Calciomercato.

Челси хочет подписать Доннарумму летом и имеет солидный козырь

Представители АПЛ готовы потратить на потенциальный трансфер 24-летнего защитника Ромы около 30 млн евро. Действующий контракт Джанлуки с "волками" рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Серии А игрок провел 23 матча, в которых отметился 4 голами и двумя ассистами.

Накануне Манчини голом поучаствовал в разгроме Шахтера (3:0) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Рома разгромила Шахтер в 1/8 финала ЛЕ – Фонсека передает привет, фиаско Каштру и конец старой эпохи "горняков"