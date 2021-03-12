Манчестер Юнайтед и Челси поборются за обидчика Шахтера
19:14 - Читати українською
Защитник Ромы имеет хорошие шансы перебраться на Туманный Альбион.
Джанлука Манчини попал на радары Челси и Манчестер Юнайтед, сообщает Calciomercato.
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Представители АПЛ готовы потратить на потенциальный трансфер 24-летнего защитника Ромы около 30 млн евро. Действующий контракт Джанлуки с "волками" рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Серии А игрок провел 23 матча, в которых отметился 4 голами и двумя ассистами.
Накануне Манчини голом поучаствовал в разгроме Шахтера (3:0) в матче 1/8 финала Лиги Европы.
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