Защитник Интера Дэнзел Дюмфрис может попробовать свои силы в английском первенстве.

Нидерландский латераль попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед и Челси, сообщает инсайдер Николо Скира.

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Интересно, что Интер готов отпустить Дюмфриса – "нерадзурри" рассчитывают получить сумму от 30 до 35 млн евро.

К слову, Дензел провел 9 матчей в составе Интера в текущем сезоне во всех соревнованиях, отличившись 2 голами и 2 ассистами.

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