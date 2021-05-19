Манчестер Юнайтед и Челси на своих официальных сайтах объявили победителей в голосовании за лучшего игрока сезона.

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На Олд Траффорд все стабильно – второй год подряд награду забирает хавбек Бруну Фернандеш. Португалец набрал 63% голосов, опередив Шоу (21%) и Кавани (6%). В текущем сезоне Бруну провел 56 матчей, отличился 28 голами и 18 ассистами.

Выбор Челси несколько неожиданный – воспитанник Мейсон Маунт опередил признанных звезд и драгоценных новичков прошлого лета. Отмечается, что он победил с большим отрывом. Молодой хавбек "синих" может похвастаться такими цифрами в сезоне – 52 матчи, 9 голов и 8 ассистов.

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