Манчестер Юнайтед и Челси заинтересованы в услугах спортивного директора "красных" Майкла Эдвардса, который должен покинуть Энфилд этим летом, сообщает Daily Mail.

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Эдвардс работал в Ливерпуле с 2011 года, а в 2016 получил должность спортивного директора. Специалист завоевал репутацию "гуру трансферов", поскольку во время его каденции в клубе появились такие звезды, как ван Дейк, Салах, Мане, Алиссон, Тьяго и Робертсон. Впрочем, еще год назад Эдвардс предупредил о своем последнем сезоне работы на Энфилде.

Такой ценный кадр сразу заинтересовал Челси и МЮ. Лондонцы как раз ищут спортивного директора после ухода Марины Грановской, а у "красных дьяволов" эта должность остается проблемной еще со времен Алекса Фергюсона. Правда, сам Эдвардс из уважения к Ливерпулю может отклонить любые предложения прямых конкурентов.

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