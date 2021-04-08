Арсенал – Славия

Начало в 22:00. Лондон, Эмирейтс

Лондонский клуб имеет лишь один-единственный шанс спасти сезон – выиграть Лигу Европы. Кампания АПЛ полностью провалена. В данный команда расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы без особых перспектив на еврокубки вообще, не говоря уже о топ-4. Микель Артета не находится под угрозой увольнения, но прекрасно понимает всю сложность ситуации. К счастью, в ЛЕ все пока складывается сказочно. Арсенал стал единственной командой, которая выиграла все матчи в группе. В плей-офф позади остались Бенфика и Олимпиакос, но впереди крайне сложное испытание.

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Славия стала главной сенсацией нынешнего розыгрыша. Чехи в своей группе стали вторыми вслед за Байером, а в матчах на вылет превратились в ночной кошмар для британских клубов. Сначала не устоял Лестер, а затем капитулировал Стивен Джеррард со своим Рейнджерс. Индржих Трпишовски и его подопечные не должны чувствовать давления за результат. А это может стать едва ли не ключевым фактором в противостоянии с соперником, которому нужно только побеждать. К сожалению, мы не увидим на поле Тараса Качарабу. Украинский защитник перебрался в Славию только зимой и не был дозаявлен в Лигу Европы.

Гранада – Манчестер Юнайтед

Начало в 22:00. Гранада, Нуэво Лос Карменес

Манчестер Юнайтед нынешний сезон начинал в Лиге чемпионов, а теперь считается главным фаворитом во втором по рангу клубном турнире континента. Мотивация, правда, совсем не похожа на ту, что у Арсенала. Сульшер шокировал всех отличными результатами в чемпионате. Норвежца недолго носили на руках. Теперь все требуют трофей. Мол, статус этого клуба буквально обязывает. Сейчас осталась только Лига Европы. Из национальных кубков "Красные дьяволы" вылетели, а в АПЛ шансов догнать Сити практически нет.

Выход в полуфинал не должен стать для манкунианцев проблемой. Гранада, кажется, и так зашла слишком далеко. Испанцы проводят свой дебютный сезон в еврокубках, а уже могут похвастаться выходом в плей-офф и победой над Наполи. Проект китайского бизнесмена Цзян Лиджана успешно функционирует, но амбициозных целей на горизонте мы не видим. Все идет к тому, что следующей осенью в Европе мы Гранаду не увидим. Конечно, Ман Юнайтед не стоит рассчитывать на победу малыми силами. Сольдадо и Ко готовы попортить нервы любому. Ведь для большинства игроков "нарсидов" подобные матчи – это выставка и возможность обратить на себя внимание значительно более амбициозных клубов.

Аякс – Рома

Начало в 22:00. Амстердам, Йохан Кройф Арена

Паулу Фонсека начал в Риме с громких заявлений о желании выиграть трофей. Португалец до сих пор уверен, что эта команда способна на подобное. Очевидно, пока удается не лучшим образом. Экс-наставник Шахтера бьется за свое будущее. Контракт с Ромой завершается уже летом, и клуб пока не настроен предлагать новый. В Италии говорят, что спасти может только квалификация в ЛЧ. Через Серию А сделать это будет почти нереально. Все силы на Лигу Европы.

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Фонсека уже выбил из турнира две свои бывшие команды, но сегодня соперник значительно сильнее. Фактически перед нами единственная пара уровня ЛЧ. Аякс проходит сквозь очередной этап перестройки, но прямо сейчас ничем не уступает Роме. Уверенное лидерство в чемпионате позволяет спокойно готовиться к еврокубкам. Единственная проблема – потеря нескольких лидеров. Онана дисквалифицирован за допинг. В лазарете Стекеленбург, Блинд и Мазрауи, а Себастьян Алле не может играть в ЛЕ из-за нелепой ошибки менеджеров по заявке. Словом, отчетная дуэль будет по-настоящему интригующей.

Динамо Загреб – Вильярреал

Начало в 22:00. Загреб, Максимир

Если Славию считают главной сенсацией турнира в целом, то Динамо Загреб – самая большая неожиданность предыдущего раунда. В 1/8 финала хорваты выбили Тоттенхэм и заслужили персональные овации от самого Жозе Моуринью. Однако больше на такую ​​недооценку соперника рассчитывать не приходится.

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Вильярреал второй раз подряд сыграет против Динамо. После двух побед над Киевом предстоит преодолеть загребский барьер. Вряд ли такое дежавю способно смутить команду во главе с трехкратным (рекорд) победителем Лиги Европы. Унаи Эмери заслуженно считают экспертом этого еврокубка, а теперь еще и присутствует дополнительная мотивация. На горизонте у испанского специалиста дуэль с бывшей командой. Если Вильярреал и Арсенал пройдут в полуфинал, то путевку в Гданск они разыграют между собой.

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