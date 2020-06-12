Манчестер Юнайтед и Арсенал присматриваются к забивному партнеру Яремчука

Форвард Гента Джонатан Дэвид пользуется большим спросом на рынке.

Манчестер Юнайтед и Арсенал пристально следят за игрой 20-летнего канадца, сообщает HLN.

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Дэвид стал самым результативным игроком сезона в Бельгии, отметившись 18 голами и 8 ассистами. Напарником Романа Яремчука интересуются Аякс, Порту и Интер, однако два английских гранда могут оказаться проворнее. Гент сразу предупредил, что не отпустит своего бомбардира даже за 25 млн евро.

Добавим, что чемпионат Бельгии завершился досрочно. Гент занял второе место, дающее право на квалификацию Лиги чемпионов.

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