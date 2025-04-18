Голкипер Айнтрахта Кауа Сантос может перебраться на Олд Траффорд.

После провального сезона манкунианцы планируют начать большую перестройку состава. Первым кандидатом на выход может стать одиозный вратарь Андре Онана.

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Камерунца хотят заменить на 22-летнего вратаря Айнтрахта Кауа Сантоса, сообщает Sport Bild.

Президент Айнтрахта Маркус Кроше заявляет, что не планирует отпускать своего голкипера этим летом. Его мнение может изменить только серьезное предложение, ведь бразильский талант оценивается немецким клубом по меньшей мере в 60 миллионов евро.

Добавим, что Рубен Аморим планирует подписать нового вратаря из-за многочисленных ошибок Андре Онана и ненадежности его турецкого коллеги Алтая Баиндира. Кауа Сантос в текущем сезоне помог Айнтрахту дойти до четвертьфинала ЛЕ.

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