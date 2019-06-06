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Манчестер Юнайтед хочет заменить Лукаку на Алле

21:53 91 Читати українською
Манчестер Юнайтед хочет заменить Лукаку на Алле
Себастьян Алле / Reuters

Нападающий Айнтрахта Себастьян Алле может оказаться в Манчестер Юнайтед.

Французского форварда Айнтрахта хочет подписать Манчестер Юнайтед, передает ESPN.

Ювентус ведет переговоры по трансферу Алле

Отмечается, что главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер видит в Алле замену Лукаку, который, скорее всего, окажется в Интере.

Ранее сообщалось, что в Алле также проявляют интерес дортмундская Боруссия, Вест Хэм и Ньюкасл. Добавим, что Айнтрахт оценивает игрока в 30-35 миллионов евро.

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