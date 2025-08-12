Манчестер Юнайтед планирует усилить оборону в это трансферное окно и рассматривает вариант с приобретением Дайота Упамекано из Баварии.

Упамекано перешел в мюнхенский клуб в 2021 году и стал одним из ключевых игроков в системе Венсана Компани. Однако в последнее время его будущее в Баварии оказалось под вопросом. Контракт французского защитника заканчивается следующим летом, и переговоры о новом соглашении буксуют, что вызывает раздражение у руководства клуба.

По информации журналиста Кристиана Фалька, Манчестер Юнайтед включил Упамекано в список приоритетных трансферных целей. Дополнительно агент игрока Мусса Сиссоко уже предложил своего клиента ряду клубов АПЛ, в том числе и Манчестер Юнайтед.

После недавней победы Баварии над Тоттенхэмом защитник уклонился от прямого ответа на вопрос о своем будущем.

