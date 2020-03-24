Манчестер Юнайтед хочет выкупить Игало – китайский клуб назвал сумму

Руководство Манчестер Юнайтед попытается подписать нигерийского форварда Одиона Игало на постоянной основе.

Боссы "красных дьяволов" довольны тем, как 30-летний нападающий адаптировался в команде Сульшера, и готовятся провести переговоры относительно полноценного трансфера игрока, информирует Daily Mail.

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Переход Игало, права на которого принадлежат китайскому Шанхай Шэньхуа, обойдется Манчестер Юнайтед в 15 млн фунтов. По информации источника, именно за такую ​​сумму китайская сторона готова продать Игало. Одна из причин такого решения – высокая зарплата игрока (300 тысяч фунтов в неделю), которая может помешать клубу вписаться в новые финансовые ограничения футбольного законодательства в Поднебесной.

Напомним, после перехода в Манчестер Юнайтед в конце зимнего трансферного окна Игало сыграл 8 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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