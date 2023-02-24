В контракте Мин Че Кима с Наполи указана клаусула, которая будет действовать только в течение 15 дней. Сумма отступных за корейского игрока в этот промежуток времени будет составлять 48 миллионов евро, информирует Corriere dello Sport.

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Согласно Goal.com, Манчестер Юнайтед хочет воспользоваться этой лазейкой. Однако президент Наполи Аурелио Де Лаурентис уже сейчас пытается разработать новую стратегию по удержанию Кима в Неаполе. Для этого владелец клуба намерен продлить соглашение с защитником на улучшенных условиях и увеличить клаусулу до 65 миллионов евро.

Напомним, что прошлым летом Наполи приобрёл Кима у Фенербахче за 20 миллионов евро. Ким считается лучшим центральным защитником Серии А в текущем сезоне.