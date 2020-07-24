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Манчестер Юнайтед хочет вернуть опорника ПСЖ в Англию – есть еще один претендент

24 июля 21:52 - Читати українською
Манчестер Юнайтед хочет вернуть опорника ПСЖ в Англию – есть еще один претендент
Гуйе и Неймар / Getty Images

Полузащитник ПСЖ Идрисса Гуйе имеет все шансы снова оказаться в АПЛ.

Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании 30-летнего сенегальца, информирует Le10sport.

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ПСЖ только прошлым летом заплатил за Гуйе 29 млн фунтов Эвертону. Новичок стал основным опорником в команде Томаса Тухеля – 31 матч, 1 гол и два асиситы во всех турнирах. Впрочем, французский гранд планирует чистку состава на лето, частью которой может стать и Гуйе.

Источник добавляет, что на игрока ПСЖ претендует не только Манчестер Юнайтед. Вулверхэмптон также готов усилиться полузащитником с опытом выступлений в АПЛ.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франция Англия Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Вулверхэмптон Трансферы Идрисса Идрисса Гуйе
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