Руководство "красных дьяволов" уже готовит новый контракт для 18-летнего аргентинца, информирует Daily Star.

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Гарначо стал настоящей сенсацией и был признан лучшим игроком МЮ в ноябре (2+2 в 4 матчах). Действующее соглашение вингера истекает уже летом, но манкунианцы не собираются давать никакого шанса другим клубам. Юноше предложат новый долговременный контракт и увеличат зарплату в 10 раз – с 5 тысяч фунтов в неделю до 50 тысяч (2,6 миллиона в год)!

МЮ перехватил Гарначо из академии мадридского Атлетико в 2020 году, заплатив скромные 450 тысяч евро. В прошлом сезоне аргентинца назвали лучшим игроком команды U-19, а в нынешнем он уже громко стучит в основу взрослой.

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