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Манчестер Юнайтед хочет сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мира – голкипер отказывается

00:10 44 Читати українською
Манчестер Юнайтед хочет сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мира – голкипер отказывается
Давид Де Хеа / Фото eurosport

Сага с продлением контракта голкипера Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа набирает новые обороты.

В новом контракте Де Хеа боссы Манчестер Юнайтед предлагают голкиперу около 400 тысяч евро в неделю, сообщает Evening Standard.

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Такая зарплата могла бы сделать Давида самым высокооплачиваемым вратарем мира. Несмотря на это, 28-летний испанец не принял такое щедрое предложение.

В действующем контракте игрока МЮ прописана возможность автоматического продления соглашения на год, но руководство манкунианцев хочет переподписать вратаря еще на 5 лет.

В текущем сезоне АПЛ Де Хеа провел 27 матчей, из которых 7 были "сухими".

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Теги
Англия Давид Де Хеа Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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