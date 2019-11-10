Манчестер Юнайтед хочет приобрести Онана – английскому клубу необходим конкурент для Де Хеа

Английский Манчестер Юнайтед намерен подписать голкипера амстердамского Аякса Андре Онана.

"Красные дьяволы" готовы выложить за 23-летнего футболиста 50 миллионов фунтов, информирует The Mirror. Руководство английского клуба уверено, что подписание сильного конкурента позволит основному голкиперу команды Давиду Де Хеа вернуться к своей лучшей форме.

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Напомним, недавно МЮ продлил контракт с Де Хеа до 2023-го года. По условиям нового соглашения, испанец получает 350 тысяч фунтов в неделю, однако, по мнению руководства клуба, не демонстрирует своей лучшей игры.

Отметим, что Онана в этом году также продлил контракт со своим клубом. В услугах вратаря также заинтересован Тоттенхэм.

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