toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЮВЕНТУС - МИЛАН

Манчестер Юнайтед хочет приобрести Онана – английскому клубу необходим конкурент для Де Хеа

13:52 11 Читати українською
Манчестер Юнайтед хочет приобрести Онана – английскому клубу необходим конкурент для Де Хеа
Андре Онана / Bleacher Report

Английский Манчестер Юнайтед намерен подписать голкипера амстердамского Аякса Андре Онана.

"Красные дьяволы" готовы выложить за 23-летнего футболиста 50 миллионов фунтов, информирует The Mirror. Руководство английского клуба уверено, что подписание сильного конкурента позволит основному голкиперу команды Давиду Де Хеа вернуться к своей лучшей форме.

Голкипер Аякса отличился искусной бисиклетой на тренировке: эмоции камерунца – бесценные

Напомним, недавно МЮ продлил контракт с Де Хеа до 2023-го года. По условиям нового соглашения, испанец получает 350 тысяч фунтов в неделю, однако, по мнению руководства клуба, не демонстрирует своей лучшей игры.

Отметим, что Онана в этом году также продлил контракт со своим клубом. В услугах вратаря также заинтересован Тоттенхэм.

Ключова гра для Ярмоленка, дуель Баварії й Борусії та італійська битва, що змушує ностальгувати – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
Теги
Англия Андре Онана Андре Онана Давид Де Хеа Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Аякс Аякс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
42
мин
Шахтер
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук