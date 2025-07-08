Манчестер Юнайтед в ближайшее время планирует сделать официальное предложение по трансферу молодого полузащитника Боки Хуниорс Милтона Дельгадо, сообщает Canal 26.

Манчестер Юнайтед готовит трансфер сенсационного ката ПСЖ

20-летний аргентинец дебютировал за основу Боки Хуниорс в начале 2024 года и демонстрировал обнадеживающую игру, но с приходом нового главного тренера Мигеля Анхеля Руссо потерял место в составе. Во время Клубного чемпионата мира-2025 он не сыграл ни одного матча, что еще больше усилило слухи о его возможном уходе.

Аргентинцы готовы продать Дельгадо, но стремятся получить за него не менее 11 миллионов евро. Приоритет – трансфер за границу, чтобы выручить больше денег, чем в случае перехода в один из аргентинских клубов. Кроме Манчестер Юнайтед, за ситуацией игрока следят Индепеньенте, Годой Крус и Тигре.

Ожидается, что Манчестер Юнайтед сделает конкретное предложение уже в ближайшие дни.

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