Манчестер Юнайтед хочет пригласить Мончи или Паратичи на должность спортивного директора

Рамон Мончи или Фабио Паратичи могут стать новым спортивным директором Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед рассматривает кандидатуры Рамона Мончи и Фабио Паратичи на должность спортивного директора, сообщает The Independent.

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Сейчас трансферная политика осуществляется исполнительным вице-председателем Эдом Вудвордом, но клуб хочет пригласить спортивного директора Ромы или Ювентуса, однако, как сообщает источник, подписать их будет очень трудно.

Также на пост претендуют экс-голкипер "красных дьяволов" Эдвин ван дер Сар, который сейчас работает в Аяксе, и Доменико Тети из Новары.

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