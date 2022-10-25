43-летний Майкл Эдвардс близок к назначению на пост спортивного директора Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед планирует упразднить должность менеджера в классическом значении этого слова. Руководство клуба ищет работника, который сможет руководить трансферами клуба после многих дорогостоящих ошибок Манчестер Юнайтед в прошлом.

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Как информирует Football Insider, боссы Манчестер Юнайтед обратили свой взгляд на Майкла Эдвардса, который работал в Ливерпуле с 2011 по 2022 год. В стане "красных" Эдвард отвечал за трансферную политику, и именно он пригласил в команду таких звёздных игроков как Алиссон, Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах.

Сообщается, что специалисту было сделано очень солидное предложение.

Ранее в услугах Эдвардса также был заинтересован Челси. Майкл отказал лондонскому клубу ради отпуска.

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