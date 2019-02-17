Манчестер Юнайтед хочет попрощаться с Лукаку, – Mirror

Руководство Манчестер Юнайтед планирует реализовать несколько громких трансферов.

В лагере МЮ намерены выставить на трансфер бельгийского форварда Лукаку, сообщает Mirror.

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За вырученные средства "красные дьяволы" хотят приобрести нового нападающего. Основными кандидатами на замену Ромелу являются Мауро Икарди (Интер) и Пауло Дибала (Ювентус).

Напомним, Лукаку присоединился к МЮ из Эвертона в июле 2017 года за 85 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ бельгиец забил 8 голов в 23-х матчах.

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