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Манчестер Юнайтед хочет попрощаться с Лукаку, – Mirror

11:27 53 Читати українською
Манчестер Юнайтед хочет попрощаться с Лукаку, – Mirror
Ромелу Лукаку / Фото ФК МЮ

Руководство Манчестер Юнайтед планирует реализовать несколько громких трансферов.

В лагере МЮ намерены выставить на трансфер бельгийского форварда Лукаку, сообщает Mirror.

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За вырученные средства "красные дьяволы" хотят приобрести нового нападающего. Основными кандидатами на замену Ромелу являются Мауро Икарди (Интер) и Пауло Дибала (Ювентус).

Напомним, Лукаку присоединился к МЮ из Эвертона в июле 2017 года за 85 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ бельгиец забил 8 голов в 23-х матчах.

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Трансферы Англия Мауро Икарди Мауро Икарди Пауло Дибала Пауло Дибала Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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