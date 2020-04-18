Манчестер Юнайтед хочет помешать Интеру подписать Видаля – Барселона вынесла приговор чилийцу

Чилийский полузащитник Барселоны Артуро Видаль имеет несколько вариантов продолжения карьеры в топ-чемпионатах.

Артуро Видаль не оправдал ожиданий тренерского штаба "сине-гранатовых". Барселона готова продать своего исполнителя, однако конкретных предложений в клуб еще не поступало.

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По информации Tuttusport, претендентов на Видаля хватает. Видеть Артуро в своем составе хочет главный тренер Интера Антонио Конте, также в приглашении чилийца заинтересованы английские Манчестер Юнайтед и Ньюкасл. Именно поэтому Интер не спешит делать официальное предложение. "Нерадзурри" не хотят тратить больше 15 млн евро, так как потом продать Видаля уже вряд ли удастся.

К слову, у Видаля летом останется всего год до завершения контракта с Барселоной. Продать его за хорошую сумму не получится из-за контракта и возраста игрока – ему 32 года. В нынешнем сезоне чилиец сыграл за каталонцев 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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