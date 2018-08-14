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Манчестер Юнайтед хочет подписать молодого полузащитника Ганновера Майну

00:45 8 Читати українською
Манчестер Юнайтед хочет подписать молодого полузащитника Ганновера Майну
Линтон Майна (слева) / соцсети

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность с подписанием полузащитника немецкого Ганновера Линтоны Майны.

Немецкий полузащитник Линтон Майна попал на радар Манчестер Юнайтед, повидмляе Sportbuzzer.

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На Олд Траффорд надеются, что юный талант может стать новым Лероем Сане, ныне выступающим за соседей "красных дьяволов" Манчестер Сити.

Главный тренер Ганновера Андре Брайтенрайтер считает, что команде не нужно покупать нового вингера, ведь игрок сборной Германии U-19 входит в планы специалиста.

Напомним, в АПЛ уже закрылось трансферное окно.

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Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Германии Линтон Майна Линтон Майна Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Чемпионата Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ганновер Ганновер
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