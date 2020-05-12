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Манчестер Юнайтед хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Португалии

07:30 55 Читати українською
Манчестер Юнайтед хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Португалии
Карлос Винисиус / фото: Бенфика

Манчестер Юнайтед запланировал усилить свою атаку нападающим Бенфики Карлосом Винисиусом.

Бразильский форвард лиссабонцев попал в сферу трансферных интересов Манчестер Юнайтед, утверждает Record. Действующий контракт игрока с Бенфикой рассчитан до лета 2024 года.

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По информации издания, английский клуб вполне серьезно рассматривает вариант с приобретением Винисиуса, который является лучшим бомбардиром чемпионата Португалии. Впрочем, манкунианцы пока не обратились к "орлам" с официальным предложением. Отмечается, что стоимость выкупа форварда составляет 100 млн евро.

Добавим, что Винисиус перешел в Бенфику летом 2019 из итальянского Наполи. Сумма трансфера составила 17 млн ​​евро. В нынешнем сезоне 25-летний бразильский форвард сыграл в 22 матчах чемпионата Португалии, в которых стал автором 15 забитых мячей, а также отдал семь результативных передач.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Карлос Винисиус Карлос Винисиус Бенфика Бенфика
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