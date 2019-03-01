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Манчестер Юнайтед хочет подписать Канселу на замену Валенсии

06:00 50 Читати українською
Манчестер Юнайтед хочет подписать Канселу на замену Валенсии
Жоау Канселу / соцсети

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность усиления правого фланга защиты.

Защитник "манкунианцев" Антонио Валенсия может покинуть клуб летом этого года. Манчестер Юнайтед хочет приобрести защитника Ювентуса Жоау Канселу в качестве замены, сообщает Тuttomercatoweb.

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Отметим, что контракт 24-летнего португальца с туринским клубом рассчитан до лета 2023 года. Тransfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.

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Заметим, что в активе Канселу 22 матча за Ювентус в текущем сезоне во всех турнирах, где правый защитник забил гол и отдал 5 результативных передач.

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