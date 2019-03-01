Манчестер Юнайтед хочет подписать Канселу на замену Валенсии

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность усиления правого фланга защиты.

Защитник "манкунианцев" Антонио Валенсия может покинуть клуб летом этого года. Манчестер Юнайтед хочет приобрести защитника Ювентуса Жоау Канселу в качестве замены, сообщает Тuttomercatoweb.

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Отметим, что контракт 24-летнего португальца с туринским клубом рассчитан до лета 2023 года. Тransfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.

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Заметим, что в активе Канселу 22 матча за Ювентус в текущем сезоне во всех турнирах, где правый защитник забил гол и отдал 5 результативных передач.