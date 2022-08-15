Рауль Де Томас, который выступает за Эспаньол, может продолжить карьеру в составе "красных дьяволов".

Поражения в двух стартовых турах АПЛ с общим счетом 1:6 и последнее место в чемпионате заставили манкунианцев срочно искать усиление атаки. МЮ уже начал переговоры с Раулем Де Томасом, а сумма трансфера оценивается в 25-30 млн евро, сообщает Cope.

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Отмечается, что 27-летний форвард Эспаньола является не единственным кандидатом на переход в Ман Юнайтед. Другие фамилии пока не указывают.

Рауль Де Томас является воспитанником Реала, но за первую команду провел только один поединок. Ранее центрфорвард выступал за Вальядолид, Райо Вальекано и Бенфику. В 2020-м Эспаньол заплатил за него 22 миллиона евро, которые себя оправдали – Рауль записал в свой актив 45 голов в 89 матчах.

В 2021 году нападающий дебютировал за национальную сборную Испании. Сыграл 4 матча, голов не забивал.

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