Выступления Коло Муани в составе Ювентуса привлекли внимание Манчестер Юнайтед и Ньюкасла, сообщает Footmercato.

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После успешной аренды в Турине 26-летний француз вернулся в ПСЖ. Правда, он может долго не задержаться в столице Франции. Переговоры с Коло Муани начали представители МЮ и Ньюкасла.

Ювентус также пытается договориться о полноценном трансфере нападающего, но конкуренция серьезная. "Сороки" обратили внимание на игрока после срыва сделки с Уго Экитике и угрозы того, что Александр Исак может приехать в Саудовскую Аравию. МЮ же не первое трансферное окно ищет бомбардира, который сможет наконец стабильно забивать.

Напомним, что именно Рандаль Коло Муани не реализовал в финале чемпионата мира 2022 года сумасшедший голевой момент на последних минутах матча. После этого дело дошло до пенальти и там Франция уступила Аргентине.

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