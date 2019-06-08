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Манчестер Юнайтед хочет подписать Дайера

20:21 46 Читати українською
Манчестер Юнайтед хочет подписать Дайера
Эрик Дайер / Reuters

"Красные дьяволы" проявляют интерес к хавбеку Тоттенхэма Эрику Дайеру.

Английский полузащитник может сменить клуб в это межсезонье, сообщает The Times.

Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Дэниела Джеймса

Главным претендентом на Дайера считается Манчестер Юнайтед. Манкунианцы планируют подписать игрока сборной Англии для замены серба Неманьи Матича, которому скоро исполнится 31 год. Ранее появилась информация, что Дайер хочет покинуть "шпор" уже этим летом.

В 20-ти матчах АПЛ сезона 2018/19 англичанин отметился тремя голами.

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