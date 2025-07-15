Манчестер Юнайтед следил за Риосом во время Клубного чемпионата мира и теперь готовит предложение по колумбийцу. По информации UtdDistrict, спортивный директор "красных дьяволов" Джейсон Уилкокс и руководитель отдела подбора персонала Кристофер Уивелл отправили скаутов в США для тщательного наблюдения за игрой полузащитника на КЧМ.

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Теперь, после хорошего выступления Риоса на турнире, англичане готовят предложение с фиксированной стоимостью 26 миллионов фунтов стерлингов, а также бонусы. Палмейрас требует не менее 30 миллионов фунтов стерлингов для начала переговоров по колумбийцу. Поэтому совет директоров "вердао", скорее всего, отклонит это предложение.

По словам журналиста Джанлуки Ди Марцио, Риос предпочитает перейти в Серию А, что еще больше усложняет сделку с Манчестер Юнайтед. Доподлинно известно, что серьезный интерес к Ричарду проявляет Рома. Согласно Radio CRC, римляне продолжают добиваться прогресса в переговорах по Риосу.

Джан Пьеро Гасперини считает Риоса идеальным кандидатом на роль полузащитника.

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