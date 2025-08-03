Манчестер Юнайтед нацелился на Фермина Лопеса. Как сообщает Diario Sport, манкунианцы готовы предложить Барселоне более 70 миллионов евро.

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Отмечается, что конкретных шагов не сделано, но все стороны в курсе ситуации, ее развитие ожидается в ближайшие недели.

В каталонском клубе пока что есть разногласия по поводу того, стоит ли отпускать 22-летнего игрока, но в целом есть идея рассматривать большие предложения, и 70 млн – из этой категории.

В начале этого лета Фермином уже интересовались Арсенал, Челси, клуб из Саудовской Аравии, но полузащитник хотел остаться в Барселоне. Манчестер Юнайтед надеется уговорить игрока изменить свое мнение.

Фермин Лопес выступает за "кулес" с 2023 года. В целом он сыграл за Барселону в 88 матчах, в которых забил 19 голов и отдал 11 ассистов.

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