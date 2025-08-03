Манчестер Юнайтед готов отдать сумасшедшую сумму за звезду Барселоны – хавбек имеет четкое решение
Полузащитник Барселоны Фермин Лопес заинтересовал ряд клубов, включая Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед нацелился на Фермина Лопеса. Как сообщает Diario Sport, манкунианцы готовы предложить Барселоне более 70 миллионов евро.
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Отмечается, что конкретных шагов не сделано, но все стороны в курсе ситуации, ее развитие ожидается в ближайшие недели.
В каталонском клубе пока что есть разногласия по поводу того, стоит ли отпускать 22-летнего игрока, но в целом есть идея рассматривать большие предложения, и 70 млн – из этой категории.
В начале этого лета Фермином уже интересовались Арсенал, Челси, клуб из Саудовской Аравии, но полузащитник хотел остаться в Барселоне. Манчестер Юнайтед надеется уговорить игрока изменить свое мнение.
Фермин Лопес выступает за "кулес" с 2023 года. В целом он сыграл за Барселону в 88 матчах, в которых забил 19 голов и отдал 11 ассистов.
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