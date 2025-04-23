Манчестер Юнайтед готовится произвести трансферный фурор – Амориму привезут двойное усиление за 100 млн
Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим получит двух игроков в линию нападения.
Джошуа Зиркзее и Расмус Хейлунд не удовлетворяют наставника манкунианцев. На двоих нападающие забили лишь 15 голов во всех турнирах.
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Как сообщает Mirror, как только откроется трансферный рынок, Манчестер Юнайтед сразу завершит две сделки. "Красные дьяволы" подпишут Матуеса Кунью из Вулверхэмптона и Лиама Дилепа из Ипсвича.
Манкунианцы не будут ждать пока осуществят продажи и разгрузят состав. Руководство стремится как можно быстрее привезти новичков для Рубена Аморима. Кунья оценивается в 62,5 млн фунтов, а за Дилепа придется заплатить около 30 млн.
Напомним, Манчестер Юнайтед сейчас находится на 14 месте в турнирной таблице АПЛ с 38 баллами.
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