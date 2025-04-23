Джошуа Зиркзее и Расмус Хейлунд не удовлетворяют наставника манкунианцев. На двоих нападающие забили лишь 15 голов во всех турнирах.

МЮ борется с Реалом и еще 5 клубами за топ-бомбардира ЛЧ – он положил хет-трик Барселоне и повторил рекорд Шевченко

Как сообщает Mirror, как только откроется трансферный рынок, Манчестер Юнайтед сразу завершит две сделки. "Красные дьяволы" подпишут Матуеса Кунью из Вулверхэмптона и Лиама Дилепа из Ипсвича.

Манкунианцы не будут ждать пока осуществят продажи и разгрузят состав. Руководство стремится как можно быстрее привезти новичков для Рубена Аморима. Кунья оценивается в 62,5 млн фунтов, а за Дилепа придется заплатить около 30 млн.

Напомним, Манчестер Юнайтед сейчас находится на 14 месте в турнирной таблице АПЛ с 38 баллами.

Манчестер Сити в компенсированное время вырвал победу над Астон Виллой – "горожане" поднялись в топ-3 АПЛ