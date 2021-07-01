Трансфер Санчо станет не единственным для Манчестер Юнайтед в текущее трансферное окно, сообщает The Guardian.

Манчестер Юнайтед оформил трансфер Санчо за 90 миллионов евро с бонусами, – Романо

Манкунианцы намерены подписать еще трех игроков – форварда Тоттенхэма Харри Кейна, хавбека Вест Хэма Деклана Райса и защитника сборной Испании Пау Торрес. Кроме этого, наставник МЮ Сульшер сохраняет интерес к защитнику Атлетико Кирана Триппьер.

Напомним, вчера инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Манчестер Юнайтед оформил трансфер Джейдона Санчо за 90 млн евро. Соглашение будет официально завершено уже после окончания Евро-2020.

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